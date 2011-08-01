-MANİSA'DA MİNİBÜSLE TANKER ÇARPIŞTI: 2 ÖLÜ MANİSA (A.A) - 01.08.2011 - Manisa'da minibüsle petrol tankerinin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 3'ü ağır çok sayıda kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Celal Bayar Üniversitesi yerleşkesi dönel kavşakta, Yağcılar'dan Manisa'ya giden 45 C 3582 plakalı yolcu minibüsü, Manisa'dan Menemen'e seyir halindeki 35 R 1836 plakalı petrol tankeriyle çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü. 3'ünün durumunun ağır olduğu bildirilen çok sayıda yaralı, Manisa Devlet Hastanesine kaldırıldı.