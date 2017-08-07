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Yaşam

Manisa’da mayıs ayındaki depremin hasarını gidermek için çalışmalar sürüyor

Saruhanlı ilçesinde bulunan çok sayıda konut depremden zarar görmüştü

07 Ağustos 2017 22:28

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde 27 Mayıs'ta meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremin ardından ağır hasar gören evlerle ilgili işlemler devam ediyor.

Saruhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Yaralı, deprem bölgesini ziyaretinde yaptığı açıklamada, hasar tespit çalışmalarında Lütfiye Mahallesi'nde 40 ağır, 24 az hasarlı, Kumkuyucak Mahallesi'nde ise 32 ağır, 41 az hasarlı yapı tespit edildiğini ifade etti.

"Ağır hasarlı 37 evin yıkım işlemlerini tamamladık" diyen Yaralı, evi ikamet edilemeyecek durumda olan ve evinin yıkılmasını talep eden vatandaşların taleplerini ücretsiz olarak yerine getirdiklerini dile getirdi.

Yaralı, evleri hasar görev vatandaşların AFAD tarafından kurulan çadırlarda yaşamlarını sürdürdüklerini, bu ailelerin evlerinin tadilatı ve prefabrik ev yapılması çalışmalarının da devam ettiğini sözlerine ekledi.

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