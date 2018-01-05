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Manisa'da kuaförler 'çocuk gelinlerin' saçlarını yapmayacak

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- MANİSA Kuaförler ve Berberler Odası Başkanı Ali Bartu, küçük yaşta evliliklere kesinlikle karşı olduklarını belirtip, bu nedenle üyelerini çocuk gelinlerin saçlarını yapmamaları konusunda uyaracaklarını söyledi

05 Ocak 2018 17:28

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- MANİSA Kuaförler ve Berberler Odası Başkanı Ali Bartu, küçük yaşta evliliklere kesinlikle karşı olduklarını belirtip, bu nedenle üyelerini çocuk gelinlerin saçlarını yapmamaları konusunda uyaracaklarını söyledi.
Türkiye\'de çocuk yaşta evlilikler tartışma konusu olmaya devam ederken, Manisa Kuaförler ve Berberler Odası Başkanı Ali Bartu da çocuk gelinlere karşı olduklarını vurguladı. Manisa\'daki kuaförleri bu konuda bilgilendireceklerini dile getiren Ali Bartu, \"Küçük yaşta evlendirilmeye karşıyız. 9 yaşında, 10 yaşında, 12 yaşındaki çocuk evlendirilir mi hiç? Bu konuları her zaman tartışıyorduk. Küçük yaşta ne kız çocuğu ne de erkek çocuğu evlendirilir. Küçük yaşta gelin vakaları gelirse biz üstümüze düşeni yaparız. Böyle bir durumla karşılaşan üyelerimiz bunların saçını yapmasın. Biz de çocuk gelinlerin saçını yapmayacağız ve gerekli yerlere şikayet edeceğiz. Üyelerimizi de uyaracağız\" dedi. Bartu, kuaförler olarak ortak tepkilerini ortaya koyacaklarını da kaydetti.

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