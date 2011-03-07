-MANİSA'DA KAYBOLAN DAĞCILAR BULUNDU MANİSA (A.A) - 06.03.2011 - Manisa'da, sabah saatlerinde Spil Dağına çıkan, akşam etkili olan sis ve yağmur nedeniyle kaybolan iki dağcı bulundu. Arama ekibi, Murat Bilgin (31) ve Ahmet Vurganer (30) adlı amatör dağcılara Spil Dağı'ndaki Seyir Tepe ile Ayvacık mevkii arasında ulaştı. Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti Manisa Şubesi'nin de haberleşme desteği verdiği ve yaklaşık 4 saat süren aramanın, etkili sis nedeniyle güçlükle yürütüldüğü, dağcıların bağırarak arama ekibine yerlerini belli ettiği öğrenildi. Dağcıların sağlık durumlarını iyi olduğu, Spil Dağındaki Jandarma karakoluna doğru yola çıktıkları ifade edildi.