Manisa'da kanser sayısında artış

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA Devlet Hastanesi Radyasyon Onkolojisi\'nde göreli uzman Dr. Özgür Yıldırım, polikliniklere başvuran ve tanı konulan kanserli hasta sayısında önemli artış olduğunu vurgularken, toplumun kanseri halen tam olarak bilmediğini söyledi.

Manisa Devlet Hastanesi Onkoloji Bölümü\'ne başvuran ve tanı konan kanserli hasta sayısında son 6.5 yıllık süre içerisinde gözle görünür artış olduğu belirtildi. Bu hastanede 2001 yılında 419 kanser hastası kemoterapi görürken, bu rakam 2016 yılında 2 bin 892 ve 2017 yılının ilk 8 ayında ise 2 bin 123\'ye yükseldi. Manisa Devlet Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Bölümü\'nde görevli uzman Dr. Özgür Yıldırım, radyoterapi gören hasta sayısının 2011 yılında 499 iken, 2016\'da 519, 2017 yılının 8 ayında ise 398 olduğunu söyledi. Hastanelerine kanser tanısı ile başvuran hastaların en çok akciğer ve meme kanseri şikayetiyle geldiğini anlatan Dr. Özgür Yıldırım 2011 yılında kendilerine başvuran 348 hastaya kanser tanısı koyduklarını ve bu rakamın 2016 yılında 650 ve 2017 yılının ilk 8 ayında ise 364 olduğunu belirterek, şunları söyledi:

\"Ayrıca 2017 yılının ilk 8 ayında başka hastanelerde teşhis edilmiş kolon kanseri olan 1129, rektum kanseri olan 944, akciğer kanseri olan 2 bin 788, meme kanseri olan 4 bin 491 ve prostat kanseri olan 993 hasta polikliniklerimize başvuruda bulundu. Burada özellikle akciğer ve meme kanseri hastalarının sayısının fazlalığı dikkat çekiyor.\"

Yıldırım, kanserli hasta sayısındaki artışın en önemli sebebinin toplumun kanseri yakından tanımamış olması olduğunu ifade etti. Toplumda giderek beslenme alışkanlığının bozulmaya başladığını ve bunun kanseri tetiklediğini ifade eden Dr. Yıldırım, şöyle dedi:

\"Yapay gıda, tatlandırıcıların çok olduğu gıdalara yöneldik. Kendi yoğurdumuzu kendimiz yapmaz hale geldik. Sirke, turşu gibi maddeleri önceden evde üretirken, şimdi yapay olarak almaya başladık. Çevre kirliliği, beslenme alışkanlıkları dışında psikolojik bozukluklar, egzersiz eksikliği, hızlı kilo alışları. Bunların hepsi kanserdeki riski artıran faktörlerdir. Bu tarz şeyleri olabildiğince kontrol edebilirsek ciddi anlamda kanser olma oranını azaltırız.\"

\'ERKEN GELİN\'

Hastanelerine tedavi için başvuran hastaların çoğunluğunun kanserin son evresinde geldiğini söyleyen Uzm.Dr.Yıldırım, 13 yıllık hekimlik yaşamında özellikle son yıllarda kanserin arttığını gözlemlediğini anlatırken, \"Bizim en çok üzüldüğümüz nokta;, başvuran kanser hastalarının çoğunun son evrede olması. Bu tedavideki başarı oranını yüzde 5 veya yüzde 10\'lara düşürüyor. Bu hastalara ağır ve yoğun tedavi yöntemleri uygulamak zorunda kalıyoruz. Eğer bize erken başvururlarsa, kanseri yenmekteki başarı oranı yüzde 70\'lere kadar çıkıyor. Bazı kanserlerde ise erken teşhiste başarı oranı yüzde 95\'lere kadar yükseliyor. Bu yüzden vatandaşlarımızın kanser konusunda erken teşhise önem vermelerini istiyoruz\" dedi.

\'KANSER KONUSUNDA YETERLİ BİLGİ SAHİBİ DEĞİLİZ\'

Toplumun kanseri yeteri düzeyde tanıyamadığını ifade eden Uzm.Dr. Yıldırım, şöyle konuştu:

\"Kanser konusunda toplum olarak yeterli bilgi sahibi değiliz. Kendimizde risk olduğunu düşünerek erkenden teşhislerimizi yaptırmamız gerekir. Kanserle mücadele bilincini oluşturmak için çok çalışmamız lazım. Hastane olarak Manisa Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte 29 Eylül 2017 tarihinde Kültür Sitesi Lale Salonu\'nda halkımıza açık olarak \'Kanseri Tanıyalım Birlikte Yenelim\' konferansı düzenleyeceğiz. Bu kansere tüm Manisa halkımızın katılmasını bekliyoruz. Kanseri tanıyalım, öğrenelim ve birlikte mücadele edelim.\"



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