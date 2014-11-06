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'Manisa'da IŞİD kampı' iddiası

Manisa'da IŞİD kampı olduğu şeklindeki iddialara, il emniyet müdüründen yanıt geldi

06 Kasım 2014 09:17

Manisa İl Emniyet Müdürü Tayfur Erdal Ceren, Manisa'da IŞİD kampı bulunduğuna yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek "Manisa il sınırları içinde IŞİD kampı yok" dedi.

Ceren, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Manisa il sınırları içinde IŞİD kampı yok. Legal alanda HÜDA PAR gibi değişik partiler olabilir, onlar yasa dışına çıkmadığı sürece yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Biz sadece onların söylemiyle hareket etmeyeceğiz. Biz, genel konjonktürü de Türkiye 'nin genel konjonktürünü de biliyoruz" diye konuştu

Polisin çok iyi çalıştığını ifade eden Ceren, "Öncelikle bazı yerlerdeki taş atan, molotof atan kişileri yakaladık. Birisi tutuklandı, diğerleri hakkında adli kontrol işlemi yapıldı. Bu çalışmalarımız devam edecek. Herkes kurallara uyacak. Birlikte yaşamayı öğreneceğiz'' şeklinde konuştu.

Ceren, Kobani'deki gelişmeler bahane edilerek düzenlenen gösterilere ilişkin gözaltıların sürüp sürmeyeceği şeklindeki soruya şu yanıtı verdi:

''Yaptığını tespit ettiğimiz kişiler, yakalayamadıklarımız, bu işe karışanlar tespit edildikçe tabi ki adalet kar şısına çıkarılacak. Çıkacağına da inanıyorum. Bu işin yanlarına kar kalmayacağına inanıyorum. Polis aracına molotof ya da taş atan, otobüs duraklarını parçalayan, vatandaşın camını, çerçevesini indiren gençlerimiz, bu işten bir an önce vazgeçsin. Anneler, babalar çocuklarına sahip çıksın. Buna rağmen bu işi yapıyorlarsa karşılarında Türkiye Cumhuriyeti 'nin polisini ve adaletini bulacaktır. Biz de gereğini yapacağız.''

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