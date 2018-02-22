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Manisa'da işçi servisi devrildi: 12 yaralı

Barış GEZİCİ/AKHİSAR (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Akhisar ilçesinde devrilen işçi servisindeki 12 kişi yaralandı

22 Şubat 2018 13:12

Barış GEZİCİ/AKHİSAR (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Akhisar ilçesinde devrilen işçi servisindeki 12 kişi yaralandı.
Kaza, bugün saat 07.30 sıralarında, Akhisar merkeze 10 kilometre uzaklıktaki Kapaklı Mahallesi\'nde meydana geldi. Mahallede tavuk gübresi üretimi yapan bir fabrikaya işçi taşıyan Hüseyin Şahin yönetimindeki 45 J 9438 plakalı minibüs, Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı\'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüje çarparak devrildi. Minibüste bulunan 11 işçi ve minibüs şoförü Hüseyin Şahin, kazada yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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