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Manisa'da iş adamına kanlı infaz

Cihan Azrak isimli iş adamını vuran baba oğul otomobille olay yerinden kaçtı

01 Temmuz 2016 00:45

Manisa’nın Salihli ilçesinde müteahhitlik yapan Cihan Azrak, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.


Sözcü'nün haberine göre; Kurşunlu Kaplıcaları Piknik Alanı'nda meydana gelen olayda, inşaat sahibi Cihan Azrak ile K.T ve M.T arasında tartışma çıktı. Tartışma sonucu K.T., Cihan Azrak'a, pompalı tüfekle 2 el ateş ederek ağır yaraladı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Azrak, ameliyata alındı. Ancak, Azrak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Öte yandan, olay sonrası baba K.T. ile oğlu M.T. otomobille kaçarken, polisin anında müdahalesi ile M.T. kaçtığı otomobil ile E-96 Karayolu'nda yakalandı. Baba K.T.'nin aranmasına devam edilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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