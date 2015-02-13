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Yaşam

Manisa'da horoz dövüşü operasyonu

Manisa'da düzenlenen operasyonda, 68 kişi hakkında işlem yapıldı, 12 horoz koruma altına alındı

13 Şubat 2015 08:56

Manisa'daki operasyonda, dövüş organize ettiği ve bahis oynadığı iddia edilen 68 kişi hakkında işlem yapıldı, 12 horoz koruma altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Manisa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Turgutlu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ankara-İzmir karayolu Kaynar mevkisinde Kanatlı Hayvanları Koruma Derneği'ne ait olduğu tespit edilen bir kapalı akaryakıt istasyonu yanında horoz dövüşü yaptırıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, oluşturulan özel ringde 4 Hint horozunun dövüştüğünü gören ekipler, yaptığı incelemede dövüşe hazır 8 horoz daha olduğunu tespit etti.

Ekipler, dernek yönetimine, çalışan ve horoz sahibi 4 kişiye "kumar oynanması için yer temin etmek" suçundan, olay yerindeki 64 kişiye ise ''kumar oynamak'' suçundan işlem yaptı. 68 kişiye, Kabahatler Kanunu uyarınca 208'er lira ceza kesildi.

Horozların ise İl Orman Müdürlüğü Doğal Hayatı Koruma Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildiği öğrenildi.

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