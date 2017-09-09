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Manisa'da Hande Yener ve Murat Dalkılıç'lı kurtuluş coşkusu

İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 95'inci yıldönümü kutlamaları, Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleştirilen ünlü pop şarkıcıları Hande Yener ve Murat Dalkılıç konseri ile zirve yaptı

09 Eylül 2017 13:20

İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA)- MANİSA\'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 95\'inci yıldönümü kutlamaları, Büyükşehir Belediyesi\'nin katkılarıyla gerçekleştirilen ünlü pop şarkıcıları Hande Yener ve Murat Dalkılıç konseri ile zirve yaptı. Binlerce kişi, konseri keyifle izledi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıldönümü için Şehzadeler İlçesi Cumhuriyet Meydanı\'nda halk konseri düzenlendi. Ünlü pop şarkıcıları Hande Yener ile Murat Dalkılıç\'ın sahne aldığı konseri, binlerce kişi izledi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı MHP\'li Cengiz Ergün, Tugay Komutanı Albay Güven Dere, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can da konseri eşleriyle birlikte izledi.
Konserde ilk sahne alan Murat Dalkılıç, seslendirdiği parçalarıyla hayranlarını coşturdu. Genç popçu, sevilen şarkılarını Manisalı hayranlarıyla birlikte seslendirirken, enerjisi ve sahne performansıyla meydanı inletti.
Dalkılıç\'tan sonraya sahneye çıkan Hande Yener sahne performansıyla dikkat çekti. Yeni şarkılarının yanı sıra ilk albümünden bu yana dillerden düşmeyen parçalarını da seslendiren Yener, hayranların gönüllerini bir kez daha fethetti. Yaklaşık 1 saat sahnede kalıp, şarkılarını seslendiren Yener, Manisa\'da olmaktan mutlu olduğunu belirterek, alanı dolduran hayranlarına teşekkür etti.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, kentin kurtuluş gününde sahne alan her iki sanatçıya ayrı ayrı çiçek ve sepet içerisinde mesir macunu hediye etti.

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