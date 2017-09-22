T24 LogoT24 Logo
Gündem

Manisa'da FETÖ'ye 2 tutuklama

Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA) - MANİSA Kula İlçesi'nde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 4 kişiden 2 si tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

22 Eylül 2017 00:35

Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA) - MANİSA Kula İlçesi\'nde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 4 kişiden 2 si tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kula\'da geçen hafta FETÖ/PDY soruştruması kapsamında örgüt içerisinde \'abla\' olarak tabir edilen ve örgütün derneklerinde yönetici ve üye oldukları iddia edilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, M.H., H.K., N.G. ve E.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.G. ile E.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, M.H ile H.K ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hasan YİĞENKULA Manisa DHAMANİSA KulaFETÖPDYKulaEmniyetteki

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24