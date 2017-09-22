Manisa'da FETÖ'ye 2 tutuklama

Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA) - MANİSA Kula İlçesi\'nde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 4 kişiden 2 si tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kula\'da geçen hafta FETÖ/PDY soruştruması kapsamında örgüt içerisinde \'abla\' olarak tabir edilen ve örgütün derneklerinde yönetici ve üye oldukları iddia edilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, M.H., H.K., N.G. ve E.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.G. ile E.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, M.H ile H.K ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.