Manisa'da FETÖ'den 8 tutuklama

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA\'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, çeşitli tarihlerde il merkezi ve Akhisar İlçesi\'nde gözaltına alınan toplam 10 şüpheliden 8\'i, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY\'ye soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince farklı tarihlerde örgütle ilişkisi bulunduğu öne sürülen il merkezinde 5 ve Akhisar İlçesi\'nde 5 olmak üzere toplam 10 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan toplam 10 şüphelinden 8\'i tutuklandı. 2 şüpheli ise, tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol koşulu ile serbest bırakıldı.