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Manisa'da FETÖ'den 8 tutuklama

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, çeşitli tarihlerde il merkezi ve Akhisar İlçesi'nde gözaltına alınan toplam 10 şüpheliden 8'i, sevk edildiği adliyede tutuklandı

26 Ağustos 2017 13:57

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA\'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, çeşitli tarihlerde il merkezi ve Akhisar İlçesi\'nde gözaltına alınan toplam 10 şüpheliden 8\'i, sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY\'ye soruşturma kapsamında,  İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince farklı tarihlerde örgütle ilişkisi bulunduğu öne sürülen il merkezinde 5 ve Akhisar İlçesi\'nde 5 olmak üzere toplam 10 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan toplam 10 şüphelinden 8\'i tutuklandı. 2 şüpheli ise, tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol koşulu ile serbest bırakıldı.

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