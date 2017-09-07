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Manisa'da FETÖ'den 30 gözaltı

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında, örgütün gizli haberleşme ağı 'ByLock'u kullandıkları tespit edilen, aralarında memur, esnaf ve işçilerin de bulunduğu toplam 30 şüpheli gözaltına alındı

07 Eylül 2017 18:58

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA\'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında, örgütün gizli haberleşme ağı \'ByLock\'u kullandıkları tespit edilen, aralarında memur, esnaf ve işçilerin de bulunduğu toplam 30 şüpheli gözaltına alındı.
Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın talimatlarıyla yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, örgütün gizli haberleşme sistemi \'ByLock\'u kullandığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon yaptı. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, aralarından kanun hükmünde kararname ile ihraç edilen memurlar ile işçi ve esnafın bulunduğu toplam 30 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar, Manisa Devlet Hastanesi\'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü.

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