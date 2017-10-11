T24 LogoT24 Logo
Gündem

Manisa'da çeşitli saçlardan 6 kişi tutuklandı

Barış GEZİCİ / AKHİSAR (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Akhisar İlçesi'nde, çeşitli suçlardan aranan 6 kişi tutuklandı

11 Ekim 2017 23:30

Barış GEZİCİ / AKHİSAR (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Akhisar İlçesi\'nde, çeşitli suçlardan aranan 6 kişi tutuklandı.
Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı, son gülerde \'cinsel taciz, yağma, mala zarar verme gibi suçlardan açılan soruşturmalarda 6 kişinin tutuklandığını bildirdi. Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada şu bilgilere yer verildi: 
\"27 Eylül tarihinde \"Cinsel taciz, başkasını bir malın teslimi veya alınmasına karşı koymaya mecbur kılmak suretiyle yağma\" suçlarından yakalanan T.D, 28  Eylül tarihinde \'Mağdurun bir senedi vermeye mecbur edilmesi suretiyle yağmaya teşebbüs, birden fazla kişi ile cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma\' suçundan yakalanan F.B. ve M.O, 1 Ekim tarihinde \'12 yaşını doldurmamış çocuğa sarkıntılık yapmak suretiyle zincirleme şekilde cinsel istismar, çocuğa karşı cinsel taciz\' suçlarından yakalanan H.A, 10 Ekim tarihinde \'Silahla yağmaya teşebbüs\' suçundan yakalanan İ.T ve 09 Ekim tarihinde \'Yakarak mala zarar verme\' suçundan yakalanan şüpheli E.U.  Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca alınan savunmaları ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.\"

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Barış GEZİCİAKHİSAR Manisa DHA MANİSA AkhisarAkhisar Cumhuriyet BaşsavcılığıBaşsavcılıktanEylülEkimBaşsavcılığı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24