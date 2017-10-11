Manisa'da çeşitli saçlardan 6 kişi tutuklandı

Barış GEZİCİ / AKHİSAR (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Akhisar İlçesi\'nde, çeşitli suçlardan aranan 6 kişi tutuklandı.

Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı, son gülerde \'cinsel taciz, yağma, mala zarar verme gibi suçlardan açılan soruşturmalarda 6 kişinin tutuklandığını bildirdi. Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada şu bilgilere yer verildi:

\"27 Eylül tarihinde \"Cinsel taciz, başkasını bir malın teslimi veya alınmasına karşı koymaya mecbur kılmak suretiyle yağma\" suçlarından yakalanan T.D, 28 Eylül tarihinde \'Mağdurun bir senedi vermeye mecbur edilmesi suretiyle yağmaya teşebbüs, birden fazla kişi ile cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma\' suçundan yakalanan F.B. ve M.O, 1 Ekim tarihinde \'12 yaşını doldurmamış çocuğa sarkıntılık yapmak suretiyle zincirleme şekilde cinsel istismar, çocuğa karşı cinsel taciz\' suçlarından yakalanan H.A, 10 Ekim tarihinde \'Silahla yağmaya teşebbüs\' suçundan yakalanan İ.T ve 09 Ekim tarihinde \'Yakarak mala zarar verme\' suçundan yakalanan şüpheli E.U. Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca alınan savunmaları ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.\"