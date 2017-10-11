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Manisa'da Bylock tutuklamaları

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA) - MANİSA İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Şube Müdürlüğü ekiplerince geçtiğimiz hafta FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 'ByLock' kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü sevk edildikleri adliyede tutuklandı

11 Ekim 2017 23:24

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA) - MANİSA İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Şube Müdürlüğü ekiplerince geçtiğimiz hafta FETÖ/PDY soruşturması kapsamında \'ByLock\' kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 kişiden 4\'ü sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgütün kriptolu haberleşme uygulaması olan \'ByLock\'u kullandıkları iddiasıyla Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından geçtiğimiz hafta gözaltına alınan R.E., F.B., C.E., H.H. ve P.P. bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi.  P.P. tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, R.E., F.B., C.E. ile H.H. tutuklandı.
     
 

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