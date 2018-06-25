Manisa'da artan bir milletvekillini, İYİ Parti çıkardı

İlker KILIÇASLAN- Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- MANİSA\'da AK Parti 5, CHP 3, İYİ Parti 1 ve MHP 1 milletvekilliğini kazandı. Diğer partiler geçen seçime göre milletvekili sayısını korurken, bu yıl 1 vekil sayısı artan kentten 10\'uncu milletvekilini İYİ Parti çıkardı.

Manisa\'da 1 milyon 44 bin 628 seçmenden 953 bin 768\'i, 3 bin 436 sandıkta oy kullandı. Yüzde 91.3 katılımın olduğu seçimde \'Cumhur İttifakı\'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 48.61 oy, CHP\'nin adayı Muharrem İnce yüzde 34.64 oy, Meral Akşener yüzde 11.04 oy, HDP\'nin adayı Selahattin Demirtaş yüzde 4.86 oy, Temel Karamollaoğlu yüzde 0.61 oy ve Doğu Perinçek ise yüzde 0.24 oy aldı. Manisa\'da Sarıgöl ve Salihli ilçelerinde Muharrem İnce birinci sırada yer aldı. Recep Tayyip Erdoğan diğer 15 ilçede ipi önde birinci sırada göğüsledi.

SIRRI SAKIK SEÇİLEMEDİ

1 Kasım 2015 seçimlerine göre AK Parti yüzde 44 ile 5 milletvekili, CHP yüzde 29 ile 3 milletvekili, MHP yüzde 18 ile 1 milletvekili kazanmıştı. HDP ise yüzde 5.4 ile milletvekili çıkaramamıştı. Kesin olmayan sonuçlara göre 24 Haziran seçiminde, milletvekili sayısı 10\'a çıkan Manisa\'da AK Parti, yüzde 40.13 ile 5, CHP yüzde 26.36 ile 3, İYİ Parti yüzde 13.58 ile 1, MHP yüzde 11.46 ile 1 milletvekili çıkardı. Oy oranları düşen AK Parti, CHP ve MHP, bu seçimde milletvekili sayılarını korudu. 1 vekil sayısı artan kentte o milletvekilini yeni kurulan İYİ Parti kazandı. Ayrıca yüzde 6.98 ile HDP, oy oranını arttırmasına karşın yine milletvekili çıkartamadı. HDP\'nin Manisa\'daki oy oranını yükseltmek ve milletvekili çıkarmak için Manisa\'ya gönderdiği Sırrı Sakık ise beklediği başarıyı yakalayamadı.

İYİ PARTİ, 17 İLÇENİN 15\'İNDE MHP\'Yİ GEÇTİ

Cumhurbaşkanı Adayı Akşener\'in oyunun yüzde 11\'lerde kalmasına rağmen milletvekilliği seçiminde partisinin oyunun yüzde 13\'ü aşması dikkat çekti. MHP, Selendi ve Gölmarmara dışındaki 15 ilçede İYİ Parti\'nin altında kaldı. İYİ Parti, ilk kez girdiği seçimde MHP\'nin eski il başkanlarından olan Tamer Akkal\'ı meclise gönderdi. Manisa\'yı TBMM\'de AK Parti\'den işletmeci Murat Baybatur, mali müşavir Uğur Aydemir, avukat İsmail Bilen, iktisatçı Semra Kaplan Kıvırcık ve avukat Mehmet Ali Özkan temsil edecek. AK Parti\'de Kıvırcık ve Özkan, ilk kez mecliste yer alacak. CHP\'de ise eczacı Özgür Özel, istatistikçi Vehbi Bakırlıoğlu, iktisatçı Bekir Başevirgen görev yapacak. CHP\'de de Özel dışındaki 2 milletvekili ilk kez meclise gidecek. MHP\'den maliyeci Erkan Akçay ve İYİ Parti\'den de işletmeci Tamer Akkal mecliste görev yapacak.

İLÇELERDE ÜSTÜNLÜK AK PARTİ\'DE

AK Parti ise CHP\'ye üstünlüğü kaybettiği Sarıgöl ve Salihli ilçelerinin dışındaki diğer 15 ilçeden birinci parti çıktı. Ayrıca geçen seçimlerde Sarıgöl ve Salihli\'de başarıyı yakalayamayan CHP, bu seçimde hem Muharrem İnce\'yi hem CHP\'yi iki ilçede birinci çıkarmayı başardı. Bunun dışında Alaşehir\'de MHP\'den istifa edip belediye başkanlığı görevini bırakarak İYİ Parti\'den 2\'nci sıra milletvekili adayı olan Gökhan Karaçoban ise seçimin kaybedeni oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın en çok destek aldığı ilçe, Manisa\'da Demirci oldu. Erdoğan, Demirci\'de yüzde 68.08 oy aldı. Selahattin Demirtaş ise yüzde 17.57 ile Manisa\'daki en yüksek oyunu Gölmarmara ilçesinden aldı. MHP\'li belediye başkanının yönettiği Selendi ilçesinde ise cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan\'a verilen destek dikkat çekti. Erdoğan yüzde 61.98 oy aldı.İl genelinde MHP\'nin CHP\'yi geçtiği tek ilçe Selendi oldu. MHP\'den milletvekili adayı olmak için belediye başkanlığı görevinden istifa eden Nurullah Savaş aday listesine 2\'nci sıradan girmesine rağmen meclise girmeyi başaramadı.

\'SEÇMENE KENDİMİZİ İYİ ANLATAMADIK\'

AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, Cumhur İttifakı\'nın hem Türkiye\'de hem de Manisa\'da yeni bir zafere imza attığını dile getirerek, ittifaka destek veren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli\'ye teşekkür etti. Mersinli, \"Biz 81 milyonun partisiyiz. Her türlü oyunu denediler ama başaramadılar. Artık Türkiye\'nin, artık Manisa\'nın vaktidir. Hem bütün vatandaşlarımıza, hem de Manisalılara teşekkür ediyoruz. Artık durmak yok, yola devam. Büyük Türkiye hedeflerimiz için çalışmalarımız son sürat devam edecek\" diye konuştu.

CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban ise, seçim süresince yoğun bir tempo geçirdiklerini, mevcut milletvekili sayılarını koruduklarını ifade ederek, \"Halkın tercihine saygı duyuyoruz. Halkımız ne derse, nasıl takdir gördüyse buna bir şey dememiz mümkün değil\" dedi.

MHP İl Başkanı Erkan Öztürk, 24 Haziran seçimleri sonuçlarının MHP\'nin bir kez daha Türkiye\'nin sigortası olduğunu gösterdiğini ifade ederek, \"Bize göre seçimin kazananın MHP olmuştur. AK Parti meclisteki 301 çoğunluğunu MHP ile sağlamıştır. Bu da gösteriyor ki MHP, Türkiye\'nin sigortası görevini görüyor. Türk milleti demetleme yetkisini MHP\'ye vermiştir. Bundan sonra AK Parti idareyi, MHP ise denetlemeyi gerçekleştirecek\" dedi.

Bu yıl seçime ilk defa giren ve Manisa\'dan 1 milletvekili çıkaran İYİ Parti İl Başkanı Ümit Akdağ ise, hem Manisa\'da hem de Türkiye genelinde çıkan sonuçları 6 aylık parti olmalarına bağladı. Seçmene kendilerini iyi ifade edemediklerinin altını çizen İYİ Parti İl Başkanı Akdağ, \"6 aylık bir parti olarak seçime girdik. Birçok cepheyle maddi imkanlarımız olmadan savaştık. Kendimizi iyi ifade edemedik. \'Başarılı olduk mu\' diye soran olursa. Hayır, başarılı olduğumuza inanmıyorum. Bu bizim daha çok çalışmamız anlamına geliyor. Halkın tercihe her zaman saygı duyuyoruz. Bundan sonra daha çok çalışmamız gerekecek\" dedi.

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