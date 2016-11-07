Manisa'da ambulans kapısı skandalı!

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Akhisar Belediyespor-Fenerbahçe maçında gözüne darbe alan Hollandalı Robin van Persie'nin sedyede dakikalarca beklemesinin nedeni ortaya çıktı.

Robin van Persie, Akhisar Belediyespor maçında talihsiz biçimde gözünden yaralandı. Sağlık ekibinin saha içinde yaptığı ilk müdahale sonucunda durumun ciddi olduğu anlaşıldı ve futbolcunun ambulansa götürülmesi istendi.

Ambulansın çıkacağı kapı kilitliymiş!

Van Persie sedyeyle ambulansın yanına taşındı. Ancak Hollandalı yıldız dakikalarca yerde bekletildi. Sebebi gerçekten inanılacak gibi değildi. Ambulansın çıkacağı kapı kilitliydi ve görevliler anahtarı bulamıyordu. Görevliler dakikalarca anahtar aradı ama bulamadı!

Bunun üzerine Manisa Devlet Hastanesi'nden bir ambulans istendi. 15 dakikalık bir bekleme süresinin ardından ambulans geldi ve Van Persie sedyeyle bu araca bindirilerek hastaneye götürüldü.