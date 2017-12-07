Manisa'da Alevi vatandaşın evinin işaretlenmesine tepki

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- MANİSA\'da, Alevi vatandaşların çoğunlukta olduğu Hafsa Sultan Mahallesi\'nde yaşayan Kazım İnce\'nin (74) evinin duvarına, kırmızı boyayla çarpı işareti konuldu. İnce, polise şikayette bulunurken, evinin duvarındaki kırmızı boya ise güvenlik güçlerince silindi. CHP\'liler evin önüne gelerek, duruma tepki gösterdi.

Geçen 5 Aralık\'ta, Yunusemre ilçesi Hafsa Sultan Mahallesi\'nde yaşayan Kazım İnce\'nin evinin duvarına, kırmızı boyayla çarpı işareti konuldu. İnce\'nin oğlu, evin duvarındaki çarpı işaretini fark ederek babasına gösterdi. İnce de polislere haber verip, şikayetçi oldu. İnce\'nin evinin duvarındaki çarpı işareti, polisler tarafından beyaz boyayla silindi.

Olayın ardından CHP\'liler bugün, Kazım İnce\'nin evinin bulunduğu mahalleye giderek, yaşanan bu duruma tepki gösterdi. CHP Yunusemre İlçe Başkanı Serdar Bozyaka ve partililer basın açıklaması yaptı. Bozyaka, Alevi vatandaşların yaşadığı mahallede geçtiğimiz günlerde de araçlara benzer işaretlerin bırakıldığı duyumları aldıklarını öne sürdü. Serdar Bozyaka, şunları söyledi:

\"Özellikle Alevi vatandaşlarımızın yaşadığı bu bölgede yapılan bu eylem, hepimizin aklına kötü hatıraları getirmiştir. Bu olay, Alevilerin inançları ve yaşam felsefelerine cephe alan bir anlayış tarafından yapılmıştır. Ülkemizde bu olaylar karşısında Aleviler sürekli tedirgin bir şekilde yaşamak zorunda kalıyorlar. Aleviler kendilerini güvende hissetmiyorlar. Hükümette çözüm konusunda beklenen adımları atmamaktadır. Buradan Başbakan, İçişleri Bakanlığı ve emniyet birimlerini acilen göreve çağırıyorum. Bu evlerin kapısını işaretleyen kişileri ve bu alçak saldırıyı azmettirenleri bir an önce ortaya çıkarın. Bu saldırıların arkasında, mezhepçi ve ötekileştirici bir zihniyet bulunmaktadır. Birileri eğer Alevi yurttaşlarımız üzerinden gündem belirlemeye çalışıyorsa, Aleviler bu oyunlara dün olduğu gibi bugün de asla gelmeyeceklerdir. Aleviler bu kadar ayrımcılığa rağmen asla kin ve nefretle hareket etmeyeceklerdir. Demokrasiye, insan haklarına, Cumhuriyet\'e, Atatürk\'e, eşitliğe ve barışa her zaman sahip çıkacaklardır. Bu alçak eylem hepimize karşı yapılmış bir eylemdir. Bu ayrıştırıcı işaretleri; hepimizin evinin kapısına yapılmış olarak kabul ediyoruz.\"

\'BENİM DEDEM ÇANAKKALE\'DE ŞEHİT OLDU\'

Evinin duvarına çarpı işareti koyulan İnce ise olaya anlam veremediğini söyleyip, \"Ben eve saat 16.30\'da geldiğimde görmedim. Benim oğlum fark etmiş. Emniyete gittim. Polisler çok güzel karşıladılar, bütün tahkikatı yaptılar, olay savcılığa gitti. Ben kimseden şüphelenmiyorum. Bunlar ayrımcılığı körüklüyor. Biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Benim dedem Çanakkale şehidi. Ben Türkmen\'im. Başka bir şeyim yok\" dedi.

Hacı Bektaşi Veli Anadolu Kültür Vakfı Başkanı Doğan Günel de olaya tepki gösterdi.



FOTOĞRAFLI