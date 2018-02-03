Manisa'da ahşap evde yangın

Nurettin DOĞAN / ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Alaşehir ilçesindeki tek katlı ahşap evde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekibi tarafından söndürülürken, evde maddi hasar oluştu.

Güzle Mahallesi\'ndeki tek katlı ahşap evde, dün saat 22.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Ev sahibi Tevfik Tuzlak, eşi ve üç çocuğu korkuyla dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangın sırasında kimse yaralanmazken, evde maddi hasar oluştu. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. Ev sahibi Tevfik Tuzlak, \"Yangın nasıl başladı anlayamadık. Evde oturuyorduk. Birden evi alevler sardı\" dedi.

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