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Manisa'da 9 yaşındaki çocuk tüfekle ağabeyini öldürdü

Manisa'nın Salihli ilçesinde 9 yaşındaki çocuk 11 yaşındaki ağabeyini tüfekle başından vurdu Manisa

08 Kasım 2016 23:10

Manisa'nın Salihli İlçesi'nde 9 yaşındaki H.S., babasının av tüfeğiyle oynarken kendisinden iki yaş büyük ağabeyi E.S.'yi kazayla başından vurarak ölümüne neden oldu.

Olay, bugün saat 16.00 sıralarında Atatürk Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. 11 yaşındaki E.S., eve gelen ailesi tarafından kanlar içinde yerde yatarken bulunarak Özel Medigüneş Hastanesi'ne kaldırıldı.

Başından av tüfeğiyle vurulduğu belirlenen E.S. doktorların müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. E.S.'nin evlerinde babasının av tüfeğiyle oynayan kardeşi H.S. tarafından kazayla vurulduğu ileri sürüldü.

E.S.'nin cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken soruşturma başlatan polis, pedagoji uzmanı eşliğinde H.S.'nin ifadesine başvurdu. H.S., polisteki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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