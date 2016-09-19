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15 Temmuz Darbe Girişimi

Manisa’da 302 kamu personeli tutuklandı

80 kamu personeli de gözaltında bulunuyor

19 Eylül 2016 22:06

15 Temmuz darbe girişiminin ardından kamuda başlatılan ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında Manisa'da 302 kamu personeli tutuklanarak cezaevine gönderildi

80 kamu personelinin gözaltında olduğu Manisa'da bin 445 memur da görevden ihraç edildi.

Manisa Valiliği 15 Temmuz darbe girişiminin ardından haklarında idari ve adli işlem yapılan kamu personeli sayısını açıkladı.

KHK ve HSYK kararlarıyla Manisa'da bin 445 kamu personeli memuriyetten ihraç edilirken, 981 kamu personeli de açığa alındı.

302 kamu personelinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği Manisa'da 80 memurun da gözaltındaki sorgusunun devam ettiği açıklandı.

Mahkemeye çıkarılan 200 kamu personelinin adli kontrol şartıyla, 52'sinin de serbest kaldığı öğrenildi.

Açıklamada ayrıca 36 sözleşmeli personelin sözleşmelerinin feshedildiği ve açığa alınan 36 kamu personelinin ise görevlerine iade edildiği kaydedildi.

83 kamu personelinin idari soruşturmasının devam ettiği, 8 memurun da başka illere teslim edildiği bildirilen açıklamada bin 912 kamu personeli ve yakınının pasaportlarına el konulduğu kaydedildi.

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