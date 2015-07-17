Manisa Valisi’nden Somalı madencilere tweet: Bir yerden tazminat bulup yiyip yatalım!

Manisa Valisi Erdoğan Bektaş, attığı twitler ile tepkileri üzerine çekti. Soma’da SMS ile işten çıkarılan işçilerin tazminatları ile ilgili olarak, Twitter’da şu ifadeleri kullandı: “Bize yeni iş, istihdam, santral ne gerek? Biz bir yerden tazminat bulup yiyip yatalım.”

Sol Haber Portalı’nda yer alan habere göre; Manisa Valisi Erdoğan Bektaş’ın, aktif olarak kullandığı Twitter profilinden, 301 işçinin yaşamını yitirdiği Soma’da Eynez ocağı ile Atabacası ocağında SMS’le işten çıkartılan işçilerin tazminatlarıyla ilgili soruya verdiği yanıt dikkat çekti. Gazeteci Ece Sevim Öztürk’ün “Madencilerin kalan tazminatları ne oldu?” sorusunu yanıtlayan Vali Bektaş, “Bakın işte burada haklısınız. Bize yeni iş, istihdam, santral ne gerek? Biz bir yerden tazminat bulup yiyip yatalım” ifadelerini kullandı.

Validen gaf üstüne gaf

Vali Bektaş, Gazeteci Öztürk’ün Gölmarmara’daki 15 tarım işçisinin öldüğü katliam gibi kazayla ilgili yazdığı “Tarım işçileri öldüğünde sistem sorunludur, cinayettir bile diyemediniz, uyuyan şoförü suçladınız” twitine ise “Siz dediniz de o işçiler kurtuldu değil mi?” sözleriyle tepki gösterdi.

Manisa'nın Soma ilçesinde, 301 madencinin hayatını kaybettiği Eynez ocağı ile Atabacası ocağından 2 bin 800 işçi, 1 Aralık 2014’te SMS mesajı gönderilerek işten çıkarılmıştı. İşçilerin 10 bin TL ile 50 TL arasında değişen tazminatları uzun süre yatırılmamış, Vali Bektaş Haziran ayı başında tazminatların TMSF aracılığıyla taksit taksit yatırılacağını duyurmuştu.

Öte yandan Manisa’nın Gölmarmara İlçesi’nde kilosu 1.5 liralık asma yaprağını toplamak için kasada yolculuk yapan işçileri taşıyan kamyonet süt tankeriyle çarpışmış, kamyonette bulunan 15 işçi yaşamını yitirmişti.