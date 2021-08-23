Manisa Valisi: Hastanede tedavi gören hastaların yüzde 88'i aşısız

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, kentte Koronavirüs nedeniyle hastanede tedavi altında olan hastaların yüzde 88'inin aşısız ya da aşılarını tamamlatmayanlar olduğunu açıkladı.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, sosyal medya hesabından Covid-19 nedeniyle hastanede tedavi altında olan hastalarla ilgili son durumu paylaştı. Hastanede yatan çoğu hastanın aşısız olduğuna dikkat çeken Vali Karadeniz, "Manisa'da hastanelerin yoğun bakımlarında yatan Covid-19 hastalarının yüzde 88,2'si aşısız olanlarla aşılarını tamamlattırmayanlardır" dedi.

Vali Karadeniz, Manisalıları aşı yaptırmaya davet etti.