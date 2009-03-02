T24 LogoT24 Logo
Spor

Manisa son nefeste...

Siyah-Beyazlılar, şampiyonluk yarışındaki güçlü rakiplerinden Kasımpaşa'yı 90+3'üncü dakikada attığı golle yenerek liderliğini korudu.

02 Mart 2009 02:00

Siyah-Beyazlılar, şampiyonluk yarışındaki güçlü rakiplerinden Kasımpaşa'yı 90+3'üncü dakikada attığı golle yenerek liderliğini korudu.

Bank Asya 1'inci Ligi'nde 24'üncü haftanın kapanış maçında lider Manisaspor evinde şampiyonluk yarışındaki en önemli rakiplerinden Kasımpaşa'yı 90+3'üncü dakikada attığı golle 3-2 yenerek üç haftalık galibiyet hasretine nokta koydu. Manisaspor gibi son üç maçını kaybeden Kasımpaşa ise bu sonuçla üst üste dördüncü yenilgisini alıp ilk iki yarışında büyük avantaj kaybetti.

Haftanın önemli mücadelesinde, Ege temsilcisinin gollerini 2. dakikada Sezer, 41. daikada Nizamettin ve 90+3'te Rafael kaydederken, Kasımpaşa'nın golleri ise 21 ve 42. dakikalarda Erhan'dan geldi.

Manisaspor, bu galibiyetin ardından 46 puanla liderliğini sürdürürken, Kasımpaşa 42 puanla 4. basmakta yer aldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24