Manisa son nefeste...

Siyah-Beyazlılar, şampiyonluk yarışındaki güçlü rakiplerinden Kasımpaşa'yı 90+3'üncü dakikada attığı golle yenerek liderliğini korudu.



Bank Asya 1'inci Ligi'nde 24'üncü haftanın kapanış maçında lider Manisaspor evinde şampiyonluk yarışındaki en önemli rakiplerinden Kasımpaşa'yı 90+3'üncü dakikada attığı golle 3-2 yenerek üç haftalık galibiyet hasretine nokta koydu. Manisaspor gibi son üç maçını kaybeden Kasımpaşa ise bu sonuçla üst üste dördüncü yenilgisini alıp ilk iki yarışında büyük avantaj kaybetti.



Haftanın önemli mücadelesinde, Ege temsilcisinin gollerini 2. dakikada Sezer, 41. daikada Nizamettin ve 90+3'te Rafael kaydederken, Kasımpaşa'nın golleri ise 21 ve 42. dakikalarda Erhan'dan geldi.



Manisaspor, bu galibiyetin ardından 46 puanla liderliğini sürdürürken, Kasımpaşa 42 puanla 4. basmakta yer aldı.