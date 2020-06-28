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Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrika yangını

28 Haziran 2020 22:51

Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir plastik fabrikasında yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir plastik fabrikasının dış bölümünde plastik atıklarının bulunduğu kısımda henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangına Muradiye OSB İtfaiye ekipleri ile birlikte Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yanan plastiklerden yükselen dumanlar ise korkuya neden oldu. (İHA)

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