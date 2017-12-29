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Spor

Manisa Büyükşehir Belediyespor'da transfer harekatı

MANİSA, (DHA) TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta lider olan Manisa Büyükşehir Belediyespor, Kastamonuspor 1966'dan santrfor Tayyib Kanarya, İstanbulspor'dan sağ kanat Tolga Şahin ve sol bek Oğuzhan Yazıcı'ya törenle imza attırdı

29 Aralık 2017 15:14

MANİSA, (DHA)

TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup\'ta lider olan Manisa Büyükşehir Belediyespor, Kastamonuspor 1966\'dan santrfor Tayyib Kanarya, İstanbulspor\'dan sağ kanat Tolga Şahin ve sol bek Oğuzhan Yazıcı\'ya törenle imza attırdı.
Halil Onultmak Tesisleri\'nde düzenlenen imza törenine başkan Mevlüt Aktan da katıldı. İzledikleri futbolcuları transfer ederek eksik bölgelerine takviye yaptıklarını dile getiren Mevlüt Aktan, \"Kadromuzu daha da güçlendirdik. Bu transferleri yaparken önümüzdeki seneyi de düşünerek yapıyoruz. TFF 2\'nci Lig’e çıkma hedefimiz doğrultusunda hareket ediyoruz. Yeni transferlerimizin de kulübümüzde başarılı olacaklarına inanıyoruz\" açıklamasını yaptı.

(FOTOĞRAFLI)

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