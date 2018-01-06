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Spor

Manisa Büyükşehir Belediyespor liderliğini koruyacak

İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA) TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta ikinci yarı hazırlıklarını Antalya kampında sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyespor'da teknik direktör Levent Devrim, sezon sonuna kadar liderlik koltuğundaki yerlerini koruyacaklarını söyled

06 Ocak 2018 18:17

İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA)

TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup\'ta ikinci yarı hazırlıklarını Antalya kampında sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyespor\'da teknik direktör Levent Devrim, sezon sonuna kadar liderlik koltuğundaki yerlerini koruyacaklarını söyledi. 
2 Ocak\'tan bu yana kampta olan yeşil-beyazlılarda Devrim, \"Antrenmanlarda ligde kaldığımız yerden devam ettiğimizi görüyoruz. Oyuncuların istek, hırs ve coşkularından memnunuz. Sakatsız bir şekilde kampı atlatmak en büyük temennimiz. 12 Ocak\'ta kampı bitirip ligdeki Yomraspor maçına hazırlanacağız. Lige kadar hazır hale geleceğiz\" dedi.

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