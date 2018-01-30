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Spor

Manisa Büyükşehir Belediyespor gün sayıyor

MANİSA, (DHA) 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta lider olan Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 2'nci Lig heyecanı sarmaya başladı

30 Ocak 2018 14:23

MANİSA, (DHA)

3\'üncü Lig 1\'inci Grup\'ta lider olan Manisa Büyükşehir Belediyespor\'u 2\'nci Lig heyecanı sarmaya başladı.
3\'üncü Lig 1\'nci Grup\'ta lider durumda bulunan yeşil-beyazlı ekip, deplasmanda aldığı 2-0\'lık Kemerspor 2003 galibiyetiyle en yakın rakibiyle olan puan farkını 8\'e çıkardı. Tarihinde henüz 3 sezon önce 3\'üncü Lig\'e çıkan Manisa BŞB, kalan haftalarda hata yapmadığı takdirde adını ilk kez 2\'nci Lig\'e yazdıracak. Ligde 19 haftada 12 galibiyet, 5 beraberlik, 2 yenilgi alan Manisa temsilcisinde başkan Mevlüt Aktan, \"Bu yolun sonu mutlaka şampiyonluk olacak\" dedi.

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