Manisa Büyükşehir Belediyespor gün sayıyor

MANİSA, (DHA)

3\'üncü Lig 1\'inci Grup\'ta lider olan Manisa Büyükşehir Belediyespor\'u 2\'nci Lig heyecanı sarmaya başladı.

3\'üncü Lig 1\'nci Grup\'ta lider durumda bulunan yeşil-beyazlı ekip, deplasmanda aldığı 2-0\'lık Kemerspor 2003 galibiyetiyle en yakın rakibiyle olan puan farkını 8\'e çıkardı. Tarihinde henüz 3 sezon önce 3\'üncü Lig\'e çıkan Manisa BŞB, kalan haftalarda hata yapmadığı takdirde adını ilk kez 2\'nci Lig\'e yazdıracak. Ligde 19 haftada 12 galibiyet, 5 beraberlik, 2 yenilgi alan Manisa temsilcisinde başkan Mevlüt Aktan, \"Bu yolun sonu mutlaka şampiyonluk olacak\" dedi.