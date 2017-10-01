Manisa Büyükşehir Belediyespor-Çanakkale Dardanelspor: 1-0

İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA)
STAT: Mümin Özkasap Spor Tesisleri
HAKEMLER: Hasan Kaçak (xx), Çağdaş Yüksel Çağ (xx), Ahmet Demiral (xx)
MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Yusuf (xxx)- Kürşat (xx), Abdurrahman (xx), Umut (xxx), Alper (xx) (Dk. 72 Olcay xx), Ali (xxx) (Dk. 90 Hüseyin), İsmail (xx) (Dk. 71 Kaan xx), Mehmet Kuruoğlu (xx), Ufukhan (xxx), Mehmet Yılmaz (xxx), Erhan Kara (xxx)
ÇANAKKALE DARDANELSPOR: Cüneyt (x)- Ahmet Yazar (xx), Uğur (x), Fırat (x) (Dk. 58 Sinan x), Serhat (xx), Ahmed Emir (xx), Mustafa (x), Ahmet Topal (xx) (Dk. 90 Fatih), Sergen Piçinciol (xx), Tahir (xx) (Dk. 71 Nuri x), Yusuf (x)
GOL: Dk. 28 Mehmet Yılmaz (Manisa BŞB)
SARI KARTLAR: Kürşat, Abdurrahman, Mehmet Yılmaz, Mehmet Kuruoğlu (Manisa BŞB) Yusuf, Ahmet Yazar (Çanakkale Dardanel)
TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup\'ta son 2 maçını kazanıp zirve yarışına ortak olan Manisa Büyükşehir Belediyespor, konuk ettiği Çanakkale Dardanelspor\'u 1-0 mağlup ederek 11 puana yükseldi, ikinci sıradaki yerini korudu. Yeşil-beyazlılara galibiyeti getiren golü 28\'inci dakikada Mehmet Yılmaz attı.
9\'uncu dakikada ev sahibinden Abdurrahman\'ın kullandığı kornerde Alper\'in kafayla vurduğu top üst direğe çarpıp auta gitti.
11\'inci dakikada Dardanelli Tahir\'in köşe atışında topa iyi yükselen Mustafa kafayı vurdu. Ancak üst direk gole izin vermedi.
28\'inci dakikada Manisa BŞB öne geçti. Umut\'un ortaladığı topa kafayla dokunan Mehmet Yılmaz ağları sarstı: 1-0.
53\'üncü dakikada Mehmet Yılmaz\'ın pasında topla buluşan Ali\'nin şutu sonuç getirmedi.
70\'inci dakikada gelişen Manisa BŞB atağında Umut\'un derinlemesine pasında ceza alanına giren Ali\'nin vuruşunda kaleci Cüneyt gole izin ermedi.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Manisa BŞB sahadan galibiyetle ayrıldı.