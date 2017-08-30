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Spor

Manisa Büyükşehir Belediyespor-Bergama Belediyespor: 0-2 (Ziraat Türkiye Kupası)

Mehmed Hakkı ÖZBAYIR / MANİSA, (DHA) STAT: Mümin Özkasap HAKEMLER: Mehmet Güngör (xx), Rahman Kalyoncu (xx), Fatih Pazı (xx) MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Yusuf (x)- Mehmet Yılmaz (xx), Ufukhan (x), Mehmet Kuruoğlu (x), Çağrı (xx), Abdurrahman (x), Umut

30 Ağustos 2017 21:00

Mehmed Hakkı ÖZBAYIR / MANİSA, (DHA)
STAT: Mümin Özkasap
HAKEMLER: Mehmet Güngör (xx), Rahman Kalyoncu (xx), Fatih Pazı (xx)
MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Yusuf (x)- Mehmet Yılmaz (xx), Ufukhan (x), Mehmet Kuruoğlu (x), Çağrı (xx), Abdurrahman (x), Umut (xx), Kaan (xx) (Dk.65 Olcay x), Alper (xx), Berkin (x), İsmail (x) (Dk.65 Ali x)
BERGAMA BELEDİYESPOR: Kazım (xxx)- Hüseyin (xx), Ahmet (xx), Emre (xxx), Berkant (xx) (Dk.74 Volkan xx), Samet (xxx) (Dk.87 Ozan), Hakan (xx), Mert (xxx) (Dk.89 Ulaş), Hacı Ömer (xxxx), Resul (xx), Berk (xxx)
GOLLER: Dk.54, Dk.80 Hacı Ömer (Bergama Belediyespor)
SARI KARTLAR: Ahmet, Berkant, Samet, Resul (Bergama Belediyespor)
ZİRAAT Türkiye Kupası 2\'nci Tur maçında Manisa Büyükşehir Belediyespor sahasında Bergama Belediyespor\'a 2-0 mağlup oldu. Bergama Belediyespor adını bir üst tura yazdırmayı başardı.
54\'üncü dakikada Berkant\'ın pasıyla ceza sahasına giren Hacı Ömer sert vurdu, Ufukhan\'a çarpan top kaleci Yusuf\'u yanıltıp ağlara gitti: 0-1.
80\'inci dakikada Emre\'nin kullandığı serbest vuruşta Hacı Ömer bu kez kafayla ağları sarstı: 0-2. Mücadele kalan dakikalar gol getirmedi, Bergama Belediyespor yoluna devam etti.  

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