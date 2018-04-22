T24 LogoT24 Logo
Spor

Manisa Büyükşehir Belediyespor-Batman Petrolspor: 2-1

İlker KILIÇASLAN / MANİSA,(DHA) -  STAT: Mümin Özkasap Tesisleri HAKEMLER: Deniz Kükrek(xx), Soner Özçelik(xx), Ahmet Deveci(xx),  MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Yusuf (xx)(Dk

22 Nisan 2018 22:10

İlker KILIÇASLAN / MANİSA,(DHA) - 

STAT: Mümin Özkasap Tesisleri
HAKEMLER: Deniz Kükrek(xx), Soner Özçelik(xx), Ahmet Deveci(xx), 
MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Yusuf (xx)(Dk. 73 Ersel xx)- Oğuzhan (xx), Abdurrahman (xx), Umut (xxx), Ali Öztürk (xxx) (Dk. 66 Tayyip xxx), İsmail Köse (xx) (Dk. 61 Kaan xx), Ufukhan (xxx), Olcay (xx), Mehmet Yılmaz (xx), Tolga (xx), Erhan (xxx)
BATMAN PETROLSPOR: Ökkeş (x)- Ramazan (x), Halil (xx), Reha (x), Hasan (x), Celal (xx), Yunus Emre (x) (Dk. 68 Aydın x), Hakan (x), Veysel (xx), Fahri (x) (Dk. 63 İbrahim x), Samet (x) (Dk. 46 Serhat x)
GOLLER: Dk. 32 Ali Öztürk, Dk. 66 Tayyip (Manisa BŞB) - Dk. 89 Serhat (Batman Petrolspor)
SARI KARTLAR: Ali Öztürk (Manisa BŞB)  -Reha (Batman Petrolspor)
TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup\'tan bitime 5 hafta kala 2\'nci Lig\'e yükselmeyi garantileyen Manisa Büyükşehir Belediyespor, evinde Batman Petrolspor\'u 2-1 mağlup ettiği maçın ardından kupasına da kavuştu. Manisa Büyükşehir Belediyespor, sahaya Batman Petrolspor oyuncuları tarafından koridor oluşturularak alkışlar eşliğinde çıktı. Yeşil-beyazlı ekibin gollerini 32\'nci dakikada Ali Öztürk ve 66\'ncı dakikada Tayyip attı. Konuk takımın tek golü 89. dakikada Serhat\'tan geldi. 
Galibiyetin ardından Manisa BŞB, sezonun son 2 haftası öncesi tarihinde ilk kez 2\'nci Lig\'e yükselişini kupa töreniyle taçlandırdı. Törende futbolcular ve teknik kadro, alkışlar eşliğinde tek tek saha içine kurulan platforma alındı. Kupa töreninde konuşan Kulüp Başkanı Mevlüt Aktan, başarılarının sırlarının inanmak ve uygulamaya geçmek olduğunu belirterek, \"Kendimize belirlediğimiz hedefe ulaştık. Ancak bu hedefi daha ileriye taşımak en önemli vazifemiz olacak. Altyapısı, tesisi ve futbolcusuyla örnek bir kulüp olmak için planlarımızı yaptık. Artık yeni ligde daha iyi başarırla imza atacağımıza inanıyorum\" dedi.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 2\'nci Lig\'e çıkmanın gururu yaşadıklarını dile getirerek, \"Emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum. Futbolcularımı eleştirmeye kalkanlar, bizi eleştirmeye kalkanlara en güzel cevabı verdik. Doğru transfer, doğru çalışma ve doğru alt yapı ile başarının nasıl geldiğini gördük. Bundan sonrada başarıların daha da büyüyerek devam edeceğine inanıyorum\" diye konuştu.
Manisa Büyükşehir Belediyesporlu oyuncular, konuşmaların ardından madalyalarını ve şampiyonluk kupasını Türkiye Futbol Federasyonu İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez\'in elinden aldı. Yeşil-beyaz balonlarla süslenen stattaki coşku kupa havaya kalktığı anda doruğa ulaştı. Manisa BŞB, kupasıyla hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KILIÇASLANMANİSADHAMüminTesisleri HAKEMLER Deniz Kükrekxx SonerAhmet DevecixxMANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR YusufErselOğuzhanAbdurrahmanUmutAliDkTayyipKöseKaanUfukhanOlcayMehmet YılmazTolgaErhan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24