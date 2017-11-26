Manisa Büyükşehir Belediyespor-12 Bingölspor: 3-2

İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA)

STAT: Mümin Özkasap Tesisleri

HAKEMLER : Abdullah Buğra Taşkınsoy (xx), Tuncay Çalıkoğlu (xx), Ertunç Kaplan (xx)

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Yusuf (xx)- Kürşat Ergün (xxx) (Dk. 46 Alper xx), Abdurrahman (xx) (Dk. 81 Olcay x), Umut (xx), Ali (xx), İsmail Köse (xxx), Mehmet Kuruoğlu (xxx), Ufukhan (xx), Mehmet Yılmaz (xxx), Erhan (xxx), Kaan (x) (Dk. 63 Berkin x)

12 BİNGÖLSPOR: Taylan (x)- Doğancan (x), Mehmet Sait (x) (Dk. 82 Enver), Ogün (xx), Gökhan (xx), Emre Fırtına (x) (Dk. 77 Barış x), Muhammed (xx), Emre Kart (xx) (Dk. 89 Mehmet Ali ), Sercan (xx), Fatih (x), Kamil (x)

GOLLER: Dk. 8 Erhan, Dk. 86 İsmail Köse, 90+6 Mehmet Yılmaz (Manisa BŞB), Dk. 31 Gökhan, Dk. 82 Ogün (12 Bingölspor)

SARI KARTLAR: Abdurrahman, Ufukhan (Manisa BŞB), Kamil, Mehmet Sait, Taylan, Emre Kart (12 Bingölspor)

TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup\'ta liderlik koltuğunda oturan Manisa Büyükşehir Belediyespor, konuk ettiği Bingölspor\'u uzatma dakikalarında attığı golle 3-2 yenerek yoluna devam etti.

Maçın henüz 8\'inci dakikasında Erhan\'la öne geçen Manisa BŞB, 31\'de Gökhan ve 82\'de Ogün\'ün golleriyle 2-1 mağlup duruma düştü. Önce 86\'da İsmail Köse ile dengeyi sağlayan yeşiyl-beyazlılar, 90+6\'da Mehmet Yılmaz\'ın golüyle büyük coşku yaşadı. Sahadan galibiyetle ayrılan Manisa ekibi 33 puanla liderliğini sürdürdü, haftayı beraberlikle tamamlayan takipçisi Düzcespor\'a 9 puan fark attı.

8\'inci dakikada Manisa BŞB golü buldu. Abdurrahman\'ın kullandığı kornerde Erhan kafayla topu filelere gönderdi: 1-0.

19\'uncu dakikada İsmail Köse\'nin sağ çaprazdan çektiği şutta top yan direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

29\'uncu dakikada Bu kez 12 Bingölsporlu Ogün\'ün şutu yan direkte patladı.

31\'inci dakikada 12 Bingölspor skoru eşitledi. Kamil\'in kullandığı serbest vuruşta kale önünde topla buluşan Gökhan müsait durumda fileleri sarstı: 1-1.

82\'nci dakikada 12 Bingölspor öne geçti. Çalımlarla Manisa BŞB ceza alanına kadar giren Ogün düzgün bir vuruşla kaleciyi avladı: 1-2.

86\'ncı dakikada Manisa BŞB umutlandı. Alper\'in pasında topla buluşan Ali, ortasını yaptı. Kale dibinde topu kontrol eden İsmail Köse beraberliği getirdi: 2-2.

90+6\'ncı dakikada Manisa BŞB galibiyet golünü attı. İsmail Köse\'nin ortasında topa son dokunan Mehmet Yılmaz sonucu belirledi.