Manisa Büyükşehir Belediyespor - Yomraspor: 0-0

MANİSA, (DHA)

STAT: Mümin Özkasap

HAKEMLER: Yunus Dursun (xx), Selman Timur (xx), Adnan Akbulut (xx)

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Yusuf (xx) - Mehmet (xx), Ufukhan (xx), Oğuzhan (x), Erhan (xx), Kürşat (x), Umut (x), Abdurrahman (x) (Dk. 79 Olcay x), Tolga (xx), İsmail (x) (Dk. 69 Alper x), Tayyib (x) (Dk. 58 Ali Öztürk x)

YOMRASPOR: Furkan (xxx) - Mehmetcan (x), Osman (x) (Dk. 79 Sinan x), Münür (xx), Şenol (xx), Mahmut (x) (Dk. 85 Ozan), Alaatttin (x) (Dk. 69 Kubilay x), Hamit (xx), Burak (x), Yasin (xx), Mustafa (xx)

SARI KARTLAR: Abdurrahman, Umut (Manisa BŞB) - Şenol, Mustafa (Yomraspor)

TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup\'ta lider Manisa Büyükşehir Belediyespor, ikinci devrenin ilk maçında evinde Yomraspor\'la 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla 38 puana ulaşan ev sahibi ekip, kendisi gibi haftayı bir puanla kapatan takipçisi Düzcespor\'la arasındaki 6 puanlık farkı korudu. Trabzon temsilcisinin puanı ise 20\'ye yükseldi.