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Spor

Manisa Büyükşehir Belediyespor - Çatalcaspor: 0-4

MANİSA, (DHA) TFF 3

29 Nisan 2018 21:06

MANİSA, (DHA)

TFF 3. Lig 1. Grup\'ta şampiyonluğu haftalar önce ilan eden, kupasını geçen hafta alan Manisa Büyükşehir Belediyespor, bu sezon evinde oynadığı son maçında Çatalcaspor\'a 4-0 yenildi.
İlk yarısını golsüz sona eren Mümin Özkasap Tesisleri\'ndeki karşılaşmanın 50. dakikasında Barış penaltıdan gol perdesini açtı. Konuk ekip 58. dakikada Ömer Faruk attığı golle skoru 2-0\'a getirdi. Anıl\'ın 78. dakikadaki golüyle iyice rahatlayan Çatalca, 84. dakikada Emre\'nin ağları sarsmasıyla sahadan 4-0 galip ayrıldı. Grupta 8 maç sonra yenilgiyle tanışan Manisa BŞB, son hafta Bayrampaşa\'ya misafir olup sezonu noktalayacak ve gelecek yıl tarihinde ilk kez 2. Lig\'de boy gösterecek.

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