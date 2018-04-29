Manisa Büyükşehir Belediyespor - Çatalcaspor: 0-4

MANİSA, (DHA)

TFF 3. Lig 1. Grup\'ta şampiyonluğu haftalar önce ilan eden, kupasını geçen hafta alan Manisa Büyükşehir Belediyespor, bu sezon evinde oynadığı son maçında Çatalcaspor\'a 4-0 yenildi.

İlk yarısını golsüz sona eren Mümin Özkasap Tesisleri\'ndeki karşılaşmanın 50. dakikasında Barış penaltıdan gol perdesini açtı. Konuk ekip 58. dakikada Ömer Faruk attığı golle skoru 2-0\'a getirdi. Anıl\'ın 78. dakikadaki golüyle iyice rahatlayan Çatalca, 84. dakikada Emre\'nin ağları sarsmasıyla sahadan 4-0 galip ayrıldı. Grupta 8 maç sonra yenilgiyle tanışan Manisa BŞB, son hafta Bayrampaşa\'ya misafir olup sezonu noktalayacak ve gelecek yıl tarihinde ilk kez 2. Lig\'de boy gösterecek.