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Spor

Manisa BŞB kupasını bekliyor

İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA) - SPOR Toto 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Bergama Belediyespor'u deplasmanda 2-1 yenerek bitime 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Manisa Büyükşehir Belediyespor, bu hafta evinde oynayacağı Kozan Belediyespor karşılaşmasınd

03 Nisan 2018 14:58

İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA) - SPOR Toto 3\'üncü Lig 1\'inci Grup\'ta Bergama Belediyespor\'u deplasmanda 2-1 yenerek bitime 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Manisa Büyükşehir Belediyespor, bu hafta evinde oynayacağı Kozan Belediyespor karşılaşmasında kupasını almak istiyor.
Kulüp Başkanı Mevlüt Aktan, Mümin Özkasap Tesisleri\'nde şampiyonluk kutlamaları yapacaklarını belirterek, \"Şampiyonluk kupamızı 8 Nisan Pazar günü oynanacak Kozan maçında kaldırmak için Futbol Federasyonu ile görüşmelere başladık. Bu hafta yetişirse kupamızı havaya kaldıracağız. Aksi bir durum olursa Kozan maçının ardından bir program yapıp hafta içinde kupa törenini gerçekleştirmek istiyoruz. Federasyonun vereceği cevabı bekliyoruz. Ancak kupa seremonisini sezon sonuna bırakmayacağız\" dedi. 
Bu sezon profesyonel liglerde mücadele eden takımlar arasında şampiyonluğu ilan eden ilk kulüp olduklarını hatırlatan Aktan, \"Geçen Temmuz ayından bu yana sezona müthiş hazırlandık. İnanılmaz karakterli bir takım kurduk. Her maçta sadece iyi futbol oynamayı düşündük ve 17 puan farkla da şampiyonluğu aldık. Başarımızın sırrı samimiyet ve disiplinli çalışma\" diye konuştu. Gelecek sezonun planlamalarından da bahseden Mevlüt Aktan, \"2\'nci Lig\'de de başarılı bir kulüp olabilmek adına mutlaka şirketleşmemiz gerekiyor. Geleceğe en önemli adımı şirketleşerek atacağız. Derneklerle yönetilen kulüplerin hali ortada. Önümüzdeki sezon şirketleşeceğiz. Renklerimiz ve logomuz değişecek\" yorumunu yaptı. 

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