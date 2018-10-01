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Spor

Manisa BŞB kayıplarda

MANİSA, (DHA)  -  TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezona hızlı bir giriş yapan Manisa Büyükşehir Belediyespor, son 2 haftada aldığı mağlubiyetlerle sert fren yaptı

01 Ekim 2018 14:58

MANİSA, (DHA)  - 
TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta sezona hızlı bir giriş yapan Manisa Büyükşehir Belediyespor, son 2 haftada aldığı mağlubiyetlerle sert fren yaptı. 
Etimesgut Belediyespor\'a 1-0 kaybederek ilk üzüntüsünü yaşayan yeşil-beyazlılar, Tarsus İdman Yurdu deplasmanından da 3-1 yenik döndü. Geçen hafta içinde Türkiye Kupası\'nda Keçiörengücü\'ne boyun eğen Manisa BŞB, üst üste 3 resmi karşılaşmasında galibiyet göremedi. Bu sonuçla 7 puanda kalan Ege ekibi 5 hafta sonunda 8\'inci sıraya kadar geriledi. Teknik direktör Levent Devrim üzgün olduklarını ancak toparlanma sürecine gireceklerini söyledi.  

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