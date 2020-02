Manisa Barosu Başkanı: Soma patronuna verilen ceza, trafik kazası cezasıyla aynı

Manisa Barosu Başkanı Ali Arslan, Soma'da 301 madencinin yaşamını yitirdiği faciayla ilgili 5'i tutuklu, 51 sanığın yargılandığı davada verilen cezalara ilişkin olarak değerlendirmede bulundu. Arslan, Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan'a verilen 15 yıl hapis kararının, yine aynı mahkemede görülen davada, Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde meydana gelen ve 15 tarım işçisinin öldüğü kazanın ardından yargılanan süt tankeri sürücüsüne verilen ceza ile aynı olduğuna dikkat çekti.

Soma'da 13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen faciada, 301 madencinin yaşamını yitirmesinin ardından başlatılan adli soruşturmada, 5'i tutuklu 51 sanık hakkında, 'olası kastla öldürme', 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma', 'neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçlarından 301 kez, 2 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan dava dün sonuçlandı. Buna göre; sanıklardan, Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan 15 yıl, Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürü Ramazan Doğru 22 yıl 6 ay, maden mühendisi ve İşletme Müdür Yardımcısı İsmail Adalı 22 yıl 6 ay, İşletme Müdürü Akın Çelik 18 yıl 9 ay, maden mühendisi Ertan Ersoy 18 yıl 9 ay, tutuksuz yargılanan sanıklardan emniyet teknikeri Mehmet Ali Günay Çelik 11 yıl 8 ay, maden mühendisleri Yasin Kurnaz ve Hilmi Kazık 10 yıl 10'ar ay, Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Sevinç, çalışanlardan Hilmi Karakoç, Mehmet Eres, Hüseyin Alkan, Fuat Ünal Aydın 8 yıl 4'er ay ve Murat Bodur 6 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum edildi. Aralarında Alp Gürkan'ın da bulunduğu 37 sanık ise beraat etti.

Trafik kazasında verilen cezayla benzer karar

Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği karara acılı aileler tepki gösterirken, hukukçulardan da eleştiriler geldi. 301 madencinin ölümünden sorumlu tutulan Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan'a 15 yıl hapis cezası veren Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nin, Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde 6 Temmuz 2015 tarihinde 15 tarım işçisinin öldüğü trafik kazasının ardından yargılanan tanker sürücüsü Ercan İşeli'ye aynı cezayı verdiği hatırlatıldı. Tanker sürücüsü İşeli'ye verilen 15 yıllık hapis cezasının Yargıtay tarafından da onandığı belirtildi.

'Ölen kişi sayısı verilen cezayı değiştirmedi'

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Manisa Barosu Başkanı Ali Arslan, Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan'a verilen cezanın kademe kademe azaltıldığını savundu. Ali Arslan, "Mahkeme kararıyla birlikte, aslında, 4 yıl 2 ay önce yaşanan maden faciası tekrarlanmış oldu. Aileler, faciayı tekrar yaşadı. Acıları artarak devam ediyor. Savcılık davayı açtığı sırada, şirket yöneticileri ve Can Gürkan hakkında 'olası kasıtla' dava açmıştı. Bu şu demekti; olası kasıtla cezalandırılmış olsaydı Can Gürkan, ceza 301 defa artırılacaktı. Savcılık esas hakkındaki mütalasında bu iddiasından vazgeçerek, sanık Can Gürkan hakkında 'bilinçli taksirle cezalandırılmasını' takdir etti. Taksirli bir olayla birden fazla kişinin ölümüne neden olan olayda 2 ila 15 yıl arasında ceza verilir ve bu ceza da artırılırdı. Can Gürkan'ın bilinçli taksirle cezalandırılması istenmesine rağmen, taksirle cezalandırıldı, yani aşama aşama verilen ceza hafifletilmiş oldu" dedi.

Gölmarmara'da, süt tankerinin çarptığı kamyonetteki 15 tarım işçisinin öldüğü trafik kazasını hatırlatan Ali Arslan, "Manisa'da bir toplumsal olay daha yaşanmıştı. Gölmarmara'da 15 işçinin vefat ettiği bir kaza yaşandı. Orada da sanık şoför taksirle ölüme sebebiyet vermekten 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı Orada 15 ölüm, burada 301 ölüm var. Ölen kişi sayısı verilen cezayı değiştirmedi. Bu da bu maddede insanlara ne kadar önem verildiğini gösteriyor. Bu da insanların vicdanını yaralıyor" diye konuştu.

15 kişi ölmüştü

Gölmarmara ilçesine bağlı Hacıveliler Köyü yakınlarında 6 Temmuz 2015 sabahı meydana gelen kazada, Ercan İşeli yönetimindeki süt tankeri ile Seydi Aydın yönetimindeki kamyonet çarpıştı. Kazada, kamyonette bulunan ve Salihli'nin kırsal Çökelek Mahallesi'nden bağ yaprağı toplamaya giden, sürücü Seydi Aydın'ın da aralarında bulunduğu 15 kişi hayatını kaybetti. Kaza sonrası tutuklanan tanker sürücüsü Ercan İşeli hakkında 'bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan dava açıldı. Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen devada sanık tanker sürücüsü Ercan İşeli'ye 15 yıl hapis cezası verildi. Tarafların temyiz başvurusu üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay, Ercan İşeli hakkında yerel mahkemenin verdiği 15 yıl hapis cezası kararını onadı.