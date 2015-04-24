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Dünya

Manhattan’ı çakallar bastı

NYPD tarafından yapılan açıklamada şehirdeki çakal nüfusunun arttığı bildirildi

24 Nisan 2015 00:52

Manhattan sokaklarında bir hafta içinde iki kez çakal görüldü. Çarşamba gecesi New York Polis Departmanı’nı (NYPD) arayarak ihbarda bulunan Riverside Park bölgesi sakinleri bir çakalın 87. sokak civarında dolaştığını bildirdi.
Sabah saatlerinde arama başlatan polis, bir görgü tanığının, çakalın ormanlık alana döndüğünü gördüğünü söylemesinin üzerine aramayı durdurdu.

Geçtiğimiz hafta NYPD ekipleri 9. Cadde ile 28. Sokak’ın kesişiminde bulunan kilisenin bahçesinde bir çakal yakalamıştı.

New York Parklar Departmanı tarafından yapılan açıklamada, şehirde çakal nüfusunun artmakta olduğunun bilindiği ancak çakalların zararsız olduğu belirtildi. Açıklamada şu ana kadar bir saldırı vakası yaşanmadığı ifade edildi.
 

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