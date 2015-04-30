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Dünya

Manhattan karanlığa gömülebilir

New York’ta gündeme gelen yeni bir yasa tasarısı, Manhattan'da sabaha kadar ışıklandırılan gökdelenlerin aydınlatmalarının kapatılmasını öngörüyor

30 Nisan 2015 23:40

Manhattan’da gece boyu yanan ışıklarıyla ihtişamlı bir görüntü sunan gökdelenler, yakında karanlığa bürünebilir.

New York’ta gündeme gelen yeni bir yasa tasarısı, Manhattan’daki 40 bin binanın iç ve dış aydınlatmalarının gece söndürülmesini öngörüyor. Tasarı hayata geçerse geceleri boş olan ticari binaların ışıkları kapatılacak. Bu kurala uymayan binalar ise bin dolara kadar para cezasına çarptırılacak.

Karara karşı çıkan bazı New Yorklular ışıkları söndürmenin güvenlik zaaflarına yol açacağını iddia ediyor.

New York Belediyesi tarafından yapılan açıklamada yasanın çıkması için konseyle işbirliğine gidileceği belirtildi. Açıklamada, tarihi değeri bulunan ya da özel bir nedenden dolayı ışığa ihtiyacı olan binaların bu kararın dışında tutulacağı ifade edildi.

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