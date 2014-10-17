Mango'nun Nazi simgesini hatırlatan bluzu tartışma yarattı

Geçtiğimiz günlerde Zara'nın piyasaya sürdüğü ve Nazi döneminde Musevilerin takmak zorunda kaldığı işareti hatırlatan bluzun ardından, şimdi de Mango'nun yeni gömlek tasarımı tartışma yarattı.

Mango moda evinin piyasaya sunduğu bir bluz tartışma başlattı. Mango firması tarafından 'yıldırım motifli bluz' adıyla kadınlara yönelik üretilen bluzun üzerinde yıldırımı sembolize ettiği belirtilen işaretlerin, Nazi sembolünü andırması sorun oldu. Bluz üzerindeki işaretler, Nazi sembolünün aksine tek olarak görünüyor ancak, söz konusu sembolün bütün dünyada Nazi sembolü olduğu biliniyor.

Erkekler için olanı yok mu?

Ahmet Yıldırım’ın DHA’daki haberine göre, sosyal medyada tartışma konusu olan Nazi sembollü bluz, Almanya'da aşırı sağcı 'Die Partei' adlı ırkçı partinin lideri ve Avrupa Parlamentosu Milletvekili Martin Sonneborn'un Facebook'ta yorum yazmasıyla gündeme oturdu. Söz konusu bluzun fotoğrafını paylaşan ve altına "Mango bu bluzu niçin sadece kadınlar için üretti? Erkek Naziler de var" diye yazan Sonneborn'a birçok kullanıcının destek mesajları yazdığı görüldü.

Naziler tarafından kullanılan SS işareti, Almanya'da ceza kanununun 86a bendine göre yasaklı semboller arasında bulunuyor. İşaret Hitler döneminde iki SS olarak kullanılmış olsa da, Alman Nasyonal Sosyalistleri tarafından tek S işareti de kullanıldı. Tek S işaretinin, Hitler gençliğinin bir alt kolu olan "Deutsche Jugendvolk" adındaki gençlik örgütü tarafından, 10-14 yaş arasındaki çocuklara ön işaret olarak takıldığı biliniyor.