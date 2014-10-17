T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Mango'nun Nazi simgesini hatırlatan bluzu tartışma yarattı

Mango moda evinin piyasaya sunduğu bir bluz tartışma başlattı

17 Ekim 2014 16:48

Geçtiğimiz günlerde Zara'nın piyasaya sürdüğü ve Nazi döneminde Musevilerin takmak zorunda kaldığı işareti hatırlatan bluzun ardından, şimdi de Mango'nun yeni gömlek tasarımı tartışma yarattı.

Mango moda evinin piyasaya sunduğu bir bluz tartışma başlattı. Mango firması tarafından 'yıldırım motifli bluz' adıyla kadınlara yönelik üretilen bluzun üzerinde yıldırımı sembolize ettiği belirtilen işaretlerin, Nazi sembolünü andırması sorun oldu. Bluz üzerindeki işaretler, Nazi sembolünün aksine tek olarak görünüyor ancak, söz konusu sembolün bütün dünyada Nazi sembolü olduğu biliniyor.

 

Erkekler için olanı yok mu?

 

Ahmet Yıldırım’ın DHA’daki haberine göre, sosyal medyada tartışma konusu olan Nazi sembollü bluz, Almanya'da aşırı sağcı 'Die Partei' adlı ırkçı partinin lideri ve Avrupa Parlamentosu Milletvekili Martin Sonneborn'un Facebook'ta yorum yazmasıyla gündeme oturdu. Söz konusu bluzun fotoğrafını paylaşan ve altına "Mango bu bluzu niçin sadece kadınlar için üretti? Erkek Naziler de var" diye yazan Sonneborn'a birçok kullanıcının destek mesajları yazdığı görüldü.

Naziler tarafından kullanılan SS işareti, Almanya'da ceza kanununun 86a bendine göre yasaklı semboller arasında bulunuyor. İşaret Hitler döneminde iki SS olarak kullanılmış olsa da, Alman Nasyonal Sosyalistleri tarafından tek S işareti de kullanıldı. Tek S işaretinin, Hitler gençliğinin bir alt kolu olan "Deutsche Jugendvolk" adındaki gençlik örgütü tarafından, 10-14 yaş arasındaki çocuklara ön işaret olarak takıldığı biliniyor.

ETİKETLER

mangogömleknazisimgess

İlgili Haberler

İngiliz yazara göre 'Hitler'in seks hayatı' nasıldı?

Ödüllü yazar Martin Amis, Cheltenham Edebiyat Festivali’ndeki konuşmasında 'Hitler’in cinsel hayatıyla' ilgili ilginç yorumlar yaptı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24