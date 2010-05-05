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Manga’nın solisti hastanelik oldu

Manga'nın solisti Ferman Akgül’ün sahnede Eurovision şarkısını söylerken nefesi kesildi.

05 Mayıs 2010 03:00

T24 - Manga'nın solisti Ferman Akgül’ün sahnede Eurovision şarkısını söylerken nefesi kesildi. Hastaneye kaldırılan Akgül geceyi müşahade altında geçirdi.

maNga’nın solisti hastanelik oldu

Önümüzdeki hafta Norveç’in başkenti Oslo’da düzenlenecek olan 55. Eurovision Şarkı Yarışması’nda ülkemizi temsil edecek olan maNga grubunun solisti Ferman Akgül(29), Beyoğlu Ghetto’da şarkı söylerken sahnede aniden fenalaştı. Ülker Rocco’nun gecesinde Eurovision şarkısı “We Could Be The Same”i seslendirirken birden nefesi kesilen Akgül, yere düştü.

Görevliler tarafından kulise götürülen ve nefes almakta zorlandığı görülen Akgül’ün kalp krizi geçirdiği sanıldı ve apar topar taksiye bindirilerek Alman Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede ilk müdahalesi yapılan Akgül’e serum takıldı.  Eurovision öncesi yoğun stres altına olduğu bildirilen Akgül’ün sağlık durumu hakkında detaylı açıklamanın bugün yapılacağı belirtildi.


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