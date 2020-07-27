Mangal ateşi 42 dönüm kızılçam ormanı ve dört dönüm zirai araziyi kül etti

Burdur Bucak’ta 42 dönüm kızılçam ormanı ve dört dönüm zirai saha olmak üzere, toplam 46 dönüm araziyi küle döndüren orman yangınının, bir bahçede yakılan mangaldan sıçrayan kıvılcım nedeniyle çıktığı tespit edildi.

Burdur’un Bucak ilçesine bağlı Dudalan köyünde dün saat 14.30 sıralarında orman yangını çıktı.

Kurumuş otlar ve rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına, Bucak Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı ekipler müdahale etti.

Yangına üç helikopter, 33 arazöz, beş su tankı, üç dozer, üç treyler, bir greyder, 10 hizmet aracı, dört ilk müdahale aracı, iki itfaiye ve iki jandarma aracıyla 18 teknik eleman, 15 memur, 150 yangın söndürme personeli katıldı.

Bölgede inceleme yapan ekipler, 42 dönüm kızılçam ormanı ve dört dönüm zirai saha olmak üzere, toplam 46 dönüm arazinin yandığını belirledi.