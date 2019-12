T24 - Norveç'in başkenti Oslo'da yapılan 55. Eurovision Şarkı Yarışması'nda, 'We Could Be The Same'' parçasıyla ikinci olan Manga grubu Türkiye'ye döndü.





THY'nin tarifeli uçağıyla Oslo'dan İstanbul'a gelen Manga grubu, Atatürk Havalimanı VIP Salonu'ndan giriş yaptı. Burada basın toplantısı düzenleyen grup üyeleri adına konuşan solist Ferman Akgül, ''Biz çok keyifliyiz, çok mutluyuz, umarız herkes bizimle birlikte mutlu olmuştur. Daha güzel günler bizi bekliyor diye düşünüyoruz'' dedi.





Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Akgül, ''Başarılı olmayı bekliyor muydunuz?'' sorusu üzerine ''Birinci olacağımıza çok inandık. Sonuçta Almanya birinci oldu ama onların şarkısı da çok güzeldi'' dedi.





Akgül, bir soru üzerine oylamada değişik ülkelerden oylar aldıklarını belirterek, ''Şöyle bir durum oldu; daha önce bize fazla puan veren ülkelerden az, hatta hiç puan gelmezken, bize hiç puan vermeyen ülkelerden çok puan geldi. Bu bir yandan üzücü, bir yandan da mutlu edici bir durum. Orada belki siyaseti, politikayı aştık. Ama aşamadığımız yerler de oluyor. Biz Yunanistan'a ve Ermenistan'a her zaman oy verirken, Yunanistan ve Ermenistan'dan bize oy gelmiyor. Ki onların ekipleri ile de iletişimimiz gayet iyiydi. Eurovision'da aşılamayan bazı konular her zaman oluyor. Ama yine de herkese teşekkür ediyoruz'' diye konuştu.





Ferman Akgül, bir başka soru üzerine ''CNN Avrupa'nın kendilerini favori gösterdiğini, bundan mutlu olduklarını belirterek, Norveçli sunucuların da kendilerinden övgü ile söz ettiğini, bunların dereceye girmek kadar önemli olduğunu söyledi.





Bundan sonra daha çok İngilizce şarkı yapacaklarını da belirten Akgül, bunun da kendilerine yeni kapılar açacağını söyledi.