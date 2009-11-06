Manga 'Avrupa'nın En İyi Sanatçısı' ödülünü böyle aldı - Foto Galeri

MTV Avrupa Müzik Ödülleri 2009, her şeyin başladığı yere, Berlin’e geri döndü. Bu yıl halk oylamasıyla seçilen en iyi müziklerin onurlandırıldığı gece 02 World Arena’da gerçekleşti.Nil Karaibrahimgil, Kenan Doğulu, Atiye ve Bedük gibi güçlü rakiplerini geride bırakıp "En iyi Türk Sanatçı" seçilen Manga şimdi de Avrupa'nın en iyisi seçildi.Berlin Duvarı’nın yıkılmasının 20’inci yıldönümünün de büyük bir parçasını oluşturan töreni ünlü şarkıcı Katy Perry’nin sundu.