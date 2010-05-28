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Yaşam

Manga 14. sırada yarışacak

28 Mayıs 2010 10:40

T24 - Norveç'in başkenti Oslo'da Cumartesi günü yapılacak 55. Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi temsil edecek Manga grubu, 14'üncü sırada sahneye çıkacak.

55. Eurovision Şarkı Yarışması'nın yarı finalinde yarışan Manga grubu, finale yükselen diğer ülkelerin temsilcileriyle birlikte basın toplantısına katıldı.

Basın toplantısına bas gitarist Cem Bahtiyar ile birlikte katılan vokalist Ferman Akgül, kendilerine oy veren herkese teşekkür ederek, çok mutlu olduklarını söyledi.

Finalde sahneye çıkacakları sıra için yapılan kurada da Ferman Akgül, 14 numarayı çekti.

Türkiye'yi "We Could Be The Same" adlı parçasıyla temsil eden Manga grubuyla birlikte finale yükselen diğer ülkeler, Gürcistan, Ukrayna, Kıbrıs Rum Kesimi, İsrail, İrlanda, Azerbaycan, Romanya, Ermenistan ve Danimarka oldu.

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