-MANEVRA YAPARKEN OĞLUNU EZDİ TRABZON (A.A) - 03.08.2011 - Trabzon'da kamyoneti ile manevra yapan baba, çarptığı oğlunun ölümüne yol açtı. Yomra ilçesi Kılıçlı köyünde, plakası açıklanmayan kamyoneti ile geri manevra yapan Abdul K, bu sırada aracın arkasında oyun oynayan 8 yaşındaki oğlu Ramazan K'ye çarptı. Aracın altında kalarak ağır yaralanan Ramazan K, kaldırıldığı Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesinde hayatını kaybetti. Olay sonrası jandarma görevlilerince gözaltına alınan baba Abdul K, ifadesinin alınmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Ramazan K, bugün, Yomra ilçesinde kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.