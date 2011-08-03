T24 LogoT24 Logo
Gündem

MANEVRA YAPARKEN OĞLUNU EZDİ TRABZON (A.A)

03 Ağustos 2011 15:41

-MANEVRA YAPARKEN OĞLUNU EZDİ TRABZON (A.A) - 03.08.2011 - Trabzon'da kamyoneti ile manevra yapan baba, çarptığı oğlunun ölümüne yol açtı. Yomra ilçesi Kılıçlı köyünde, plakası açıklanmayan kamyoneti ile geri manevra yapan Abdul K, bu sırada aracın arkasında oyun oynayan 8 yaşındaki oğlu Ramazan K'ye çarptı. Aracın altında kalarak ağır yaralanan Ramazan K, kaldırıldığı Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesinde hayatını kaybetti. Olay sonrası jandarma görevlilerince gözaltına alınan baba Abdul K, ifadesinin alınmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Ramazan K, bugün, Yomra ilçesinde kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24