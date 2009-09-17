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Yaşam

Manevra yaparken oğlunu ezdi

17 Eylül 2009 23:09

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde minibüsle manevra yapan sürücü, fark etmediği oğlunu ezerek ölümüne neden oldu.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Karapınar köyünde Salih D., evinin önüne park etmek istediği 41 K 1509 plakalı yolcu minibüsüyle manevra yaptığı sırada 2 yaşındaki oğlu Eray D.'yi fark etmeyerek ezdi.

Babası tarafından aynı araçla ağır yaralı halde Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırılan D., müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Oğlunun ölümünün ardından sinir krizi geçiren Salih D. , hastanede ilaçla sakinleştirilmeye çalışıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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