Manevra yaparken oğlunu ezdi

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde minibüsle manevra yapan sürücü, fark etmediği oğlunu ezerek ölümüne neden oldu.



Alınan bilgiye göre, ilçenin Karapınar köyünde Salih D., evinin önüne park etmek istediği 41 K 1509 plakalı yolcu minibüsüyle manevra yaptığı sırada 2 yaşındaki oğlu Eray D.'yi fark etmeyerek ezdi.



Babası tarafından aynı araçla ağır yaralı halde Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırılan D., müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Oğlunun ölümünün ardından sinir krizi geçiren Salih D. , hastanede ilaçla sakinleştirilmeye çalışıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

