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Manevra yapan tur teknesi kayalıklara çarptı

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da 25 yolcuyla birlikte limana yanaşmak için manevra yapan tur teknesi kontrolden çıkınca kayalıklara çarptı

27 Mart 2018 18:39

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da 25 yolcuyla birlikte limana yanaşmak için manevra yapan tur teknesi kontrolden çıkınca kayalıklara çarptı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Antalya\'nın tarihi Kaleiçi Yat Limanı\'nda 25 yolcusuyla tura çıkan tekne, 45 dakikalık geziyi tamamladıktan sonra dönüşe geçti. Yat limanı girişine gelen tekneyi manevrayla limana yanaştırmak isteyen kaptan, iddiaya göre, bir anda kontrolü yitirdi. Tekne, ön kısmından kayalıklara çarptı. Teknede kısa süreli panik yaşanırken, çevredeki vatandaşlar ve Antalya Büyükşehir Belediyesi\'nin yat limanındaki botları olaya müdahale etti. Bot yardımıyla tekne geri çekilirken bazı vatandaşlar ve tekne sahipleri de kayalıklar üzerinden tekneyi iterek kurtarmaya çalıştı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı, teknede herhangi bir hasar meydana gelmediği belirtildi.

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