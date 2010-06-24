Manet'in portresine rekor fiyat

T24

Dünyaca ünlü müzayede evi ''Sotheby's''de yapılan "İzlenimci ve Modern Sanat" adlı açık artırmada, Manet'nin yanı sıra, Pablo Picasso, Claude Monet, Auguste Rodin, Paul Cezanne, Henri Matisse, Pierre-Auguste Renoir ve Andre Derain gibi dönemin ünlü sanatçılarının eserleri satışa çıkarıldı.Rekor fiyatta gelirin elde edildiği ve toplam 51 eserin satıldığı müzayedede, Edouard Manet'in kendisini elinde palet tutarken resmettiği portresi, 22 milyon 441 bin 250 sterlinle açık artırmada en yüksek değere satılan eser oldu.Müzayedede, İspanyol ressam Pablo Picasso'nun kara kalem çalışmaları 700 bin ile 1 milyon sterlin arasında satılırken, sanatçının "Femme Endormie" adlı eseri 1 milyon 300 bin sterline ve "Buste de Matador" adlı yağlı boya eseri 5 milyon 300 bin sterline alıcı buldu.Açık artırmada ayrıca, Fransız ressam Henri Matisse'in "Nü kadın" resmi 5 milyon 800 bin sterline, bir diğer Fransız ressam Andre Derain'in pastoral eseri 16 milyon 200 bin sterline ve Edouard Manet'in "Vazoda Çiçekler" adlı yağlı boya çalışması 7 milyon 600 bin sterline satıldı.