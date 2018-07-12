Fanatik yazarı Cem Dizdar, Hırvatistan-İngiltere mücadelesini değerlendirdi.

Dizdar, Hırvatistan ve İngiltere arasında oynanan maç için turnuvanın en iyi maçlarından biri olduğunu ve kupada buna benzer çok fazla maç olmadığını dile getirdi.

İşte Cem Dizdar'ın Fanatik'te yer alan yazısı:

"Nihayet futbol! Bir devre biri, diğerinde öteki milyarlarca insanın izlediğinin bilinciyle futbol oynamaya çalıştı. Hücum hattı daha iyi görünen İngiltere ile orta sahası daha hükmedici Hırvatistan arasında ayrıntıyı belirleyen Zlatko Dalic’in başlangıç tercihi oldu. Rakitic/Modric ikilisini destekleyen hücumcu Kramaric yerine oyunu tutmu konusunda daha iyi görünen Brozovic’i sahada. Ne var ki bu tercih en azından ilk devrede orta sahayı dirençli kılacağına daha geçirgen hale getirdi. Tehdit hissetmeyen İngiltere Dele Alli ve Lingard’la hücumu ele aldı. Duran toptan bulunan golün dışında gol bulamadılarsa bu biraz da ‘isabet sorunu’na takıldıkları içindi. Ancak ikinci devre ‘sıcak Modriç’ ile ‘soğuk Rakitic’ topu da oyunu da ele alınca onlar için eğlence başlamış oldu. Vitesi yükselten Hırvatlar buradan maçı bırakacak gibi görünümüyordu, öyle de oldu. Defansın arkasına sinen Mandzukic klasik vuruşlarından birini gerçekleştirip arkadaşlarıyla birlikte Fransa’nın karşısına dikildi.



Maçın sorusu



Futbol bu iki takımın oynadığı gibi aramak, bulmaya çalışmak bulamasa bile yine de aramak değil midir? Koca kupada şuna benzer kaç maç izledik sahiden?



Maçın starı



Luka Modriç büyük bir oyuncu. büyük oyuncular sonuç ne olursa olsun girdikleri yükün altından kalkmayı bilen oyunculardır. Rakitiç gibi bir özel yardımcısı da olunca maçın tadına onlardan daha çok varan yoktur sanırım.



Maçın olayı



Ceza sahası önündeki Dele alli’nin sırtında biri olacağını öngörerek yaptığı fren. Modriç’e faul yaptıran o fren, tehlike bölgesinde duran top kazandırıp ingiltere’ye golü getirdi.



Kısa mesaj



Hırvatistan ile karşılaştırınca çoğumuzun bizi daha önde gördüğü muhakkaktır sanırım. Ne var ki futbol sanılardan çok gerçeklerle ilgilidir.